Misango ist der neueste Kämpfer in Arms

Nintendos ungewöhnliches Kampfspiel Arms hat heute einen neuen Patch bekommen, der die Spielversion 4.0 einfügt. Neben kleineren Anpassungen führt das Update einen neuen Kämpfer an, den Nintendo in den letzten Tagen auf ihren sozialen Medien immer mal wieder erwähnte. "Misango ist ein spiritueller Mann, der seinem Heimatland und den [Bewohnern des Landes] dient.", heißt es in der offiziellen Charakterbeschreibung. Der elastische Wächter wird zusammen mit einer thematisch passenden Tempelebene eingeführt, die Angriffe auf hoher Reichweite unterstützt. Misango nutzt die mystischen Kräfte seiner Urahnen und profitiert dadurch von erhöhter Geschwindigkeit und zusätzlichem Schutz. Mehr Details erhaltet ihr in den beigefügten Medien-Assets.