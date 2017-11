Neue Erweiterung für Hearts or Iron IV angekündigt

Selbst die geschichtsverdrossendsten Spieler wissen, dass sich die Menschen schon vor den beiden großen Weltkriegen gerne und häufig gegenseitig auf den Kopf gehauen haben; sowohl hier in Europa und überall sonst auf der Welt. Diese Erkenntnis führt die Entwickler von Hearts of Iron IV, Paradox, nun auf die Fährte einer neuen Erweiterung. Mit Walking the Tiger geht es für das Strategiespiel mit dem zweiten Weltkriegssetting nach China, wie das Studio gestern bekanntgab. Im Reich der Mitte beschäftigen wir uns mit dem Bürgerkrieg zweier rivalisierender Armeen. Noch gibt es keine präzisen Angaben eines etwaigen Termins, Paradox spricht jedoch davon, dass wir schon "bald" mit dem Add On rechnen dürfen. Als frische Features wurden ein nationaler Fähigkeitenbaum für die chinesische Fraktion angekündigt, Änderungen an den bestehenden Fertigkeiten von Deutschland und Japan vorgenommen und die Kommandokette überarbeitet, um Bewegungen größerer Armeen zu vereinfachen. Politik wird in Walking the Tiger ebenfalls eine größere Rolle einnehmen, so der Entwickler.