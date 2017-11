The Elder Scrolls V: Skyrim im Grafikvergleich - PS4 Pro gegen Nintendo Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim war eines der Highlights der diesjährigen Nintendo Switch-Enthüllung, denn dass das epische Fantasie-Rollenspiel von Bethesda nach sechs Jahren nun doch noch auf eine Nintendo-Konsole kommt, damit haben sicher nicht mehr viele Leute gerechnet. Das Spiel wird ab morgen überall bereitstehen und wir konnten uns bereits vorab einen Eindruck des Hybrid-Ports machen. Ob Skyrim auch auf der Nintendo Switch eine gute Figur macht und mit welche Einzelheiten diese Spielversion aufwatet, das und vieles mehr erfahrt ihr in unserer Kritik zum Spiel. Um euch auch optisch einige grobe Eckdaten der Switch-Fassung präsentieren zu können haben wir ein kleines Vergleichsvideo aufgenommen und zusammengeschnitten. Darauf erkennt ihr zum einen TESV: Skyrim auf der Playstation 4 Pro und auf der Switch - beide Inhalte wurden mit demselben Aufnahmegerät aufgenommen. Wie ihr unschwer sehen werdet, gibt es signifikante Unterschiede in der Textur-Qualität, der Auflösung, der Detailfülle und dem Licht. Falls ihr auf einem großen 4K-TV spielt fallen die Dinge sogar noch mehr ins Auge, aber im Handheld-Modus überzeugt uns Himmelsrand trotzdem. The Elder Scrolls V: Skyrim ist ab morgen zum Preis von 59,99 Euro erhältlich.