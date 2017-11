Bungie stellt Charaktere, Schauplätze und Geschichte von Destiny 2: Fluch des Osiris vor

Gestern Abend hat Bungie den ersten von insgesamt drei geplanten Entwickler-Livestreams für das bevorstehende Destiny 2-DLC Fluch des Osiris enthüllt und darin einige neue Details zur Geschichte rund um das frische Add On preisgegeben. Falls ihr de Übertragung verpasst haben solltet haben wir hier alle wichtigen Infos für euch auf einem Blick.

Nachdem Bungie den Cinematic-Trailer präsentierte, der neue und zurückkehrende Hüter in das Add On einführen soll, stellte das Entwicklerteam den mächtigen Warlock Osiris vor, um den sich im ersten Destiny ein eigener Kult gebildet hat (der natürlich auch im zweiten Teil wieder eine Rolle spielen wird). Im Video nutzt Osiris das Teleport-Netzwerk der Vex aus, um einige mysteriöse Vorkommnisse in der sogenannten „Reality Engine" der Maschinenrasse zu untersuchen. Die Vex nutzen diese fortschrittliche Technologie, um unterschiedliche Realitäten zu simulieren und was genau sie damit bezwecken und welcher große Plan hinter dem Roboter-Netzwerk steckt, das soll eines der großen Themen des kommenden DLCs sein.

Natürlich spielt auch die Figur des berühmten Warlocks eine wichtige Rolle in der ersten Erweiterung. Osiris war früher selbst Mentor und Kommandant auf dem Turm, doch er gab seine Pflichten an Ikora, Zavala und Cayde-6 ab, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Fluch des Osiris wird wenige Monate nach dem Ende der Kampagne von Destiny 2 spielen, dementsprechend werden die entsprechenden Inhalte auch erst möglich, sobald wir diesen Punkt des Spiels überwunden haben. Die kryptische Sequenz nach dem letzten Bosskampf im Hauptspiel soll darauf hinweisen, mit welchen Gegnern wir es dieses Mal zu tun bekommen, aber aus Spoiler-Gründen verzichten wir an dieser Stelle auf eine detailliertere Beschreibung. Wer sich den Trailer und das präsentierte Gameplay vom kurzen Streifzug auf dem neuen Planeten Mercury (wo das DLC spielt) angesehen hat, bemerkt zum einen die Nähe zu unserer Sonne und die dort liegende Allmighty - das Abbauschiff der roten Legion. Wir werden auf diesem Planeten deshalb auf die Vex und auf Kabale treffen.

Im erwähnten Trailer sehen (und hören) wir neben Osiris auch seinen weiblichen Geist Sigera. Sie wird uns in den Fields of Glass auf Mercury in der Nähe des sagenumwobenen Leuchtturms mit den Missionsdetails vertraut machen, sobald wir sie reaktiviert haben. Der Leuchtturm dient dem Kult von Osiris rund um Bruder Vance als Rückzugsort und sozialen Platz, der die Hüter mit ägyptisch anmutenden Ausrüstungsstücken und neuen Beschäftigungen versorgen soll. Interessanterweise ist die Technologie der Vex in der Lage, den Leuchtturm in unterschiedlichen Realitäten simulieren, weshalb wir offenbar sogar eine Realität betreten werden, in der der Leuchtturm zerstört wurde. Auf Mercury befindet sich zudem ein Zugang zum Vex-Reich Infinite Forest, das aus etlichen kleinen Versatzstücken erstellt wurde, die sich bei jedem Besuch zufällig aneinanderreihen. Dadurch sollen Hüter ein Gefühl konstanter Verlorenheit bekommen, immer wenn sie das surreale Areal betreten. An dieser Stelle betonte Bungie, dass Fluch des Osiris die Geschichte eines Mystery-Abenteuers erzählt.

Für die fleißigsten Spieler hatte das Entwicklerteam gestern noch einige Informationen zu kommenden End-Game-Inhalten: Das Powerlevel der Erweiterung wird auf 325 angehoben und soll auf maximal 335 ansteigen können. Im Anschluss an die Story-Kampagne wird es etliche neue Waffenquests geben, die im Leuchtturm ein Geheimnis freischalten, doch natürlich behielt der Entwickler für sich, was genau damit gemeint sein könnte. Der Leviathan-Raid spielt auch bei Fluch des Osiris eine weitere Rolle, denn mit „Eater of the Worlds" finden wir auf dem großen Flaggschiff der roten Legion eine neue Herausforderung vor. Obwohl das Setting des goldenen Raumschiffs gleich bleibt öffnet sich auf dem Gebiet ein weiterer Weg, der uns vor frische Herausforderungen mit eigenen Bossen und Belohnungen stellt, so Bungie. Um der Erhöhung des Powerlevels entgegenzukommen hat Bungie das Anforderungsniveau beider Raid-Varianten auf 300 angehoben. Der nächste Raid-Abschnitt wird erst mit der Erweiterung 2 in Destiny 2 Einzug erhalten.