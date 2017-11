Heute im GR-Livestream: Lego Marvel Super Heroes 2

Lego Marvel Super Heroes ist eines der beliebtesten Lego-Spiele überhaupt und an diesem Freitag erscheint nach langer Wartezeit endlich der Nachfolger. Genau dieser Titel liegt seit letzter Woche in unserem Büro und wir werden euch in Kürze erklären können, was wir davon halten. Einen kleineren Einblick des Klötzchen-Abenteuers bekommt ihr in unserem heutigen Livestream, der um 16:00 Uhr startet. Jake wird sich das Abenteuer vornehmen und euch einige aktuelle und ältere Marvel-Charaktere vorstellen.