Big Farm: Mobile Harvest sorgt bei Goodgames für Aufschwungsstimmung

Die Hamburger Spieleschmiede Goodgame Studios vermeldeten heute frohe Neuigkeiten von ihrem neuesten mobile Game. Mehr als zwei Millionen Spieler sollen Big Farm: Mobile Harvest in den ersten Wochen nach dem offiziellen Start ausprobiert haben, für den Entwickler ist das der "beste Launch in der Firmengeschichte". Der Titel stellt erneut das gemeinsame Aufbauen von Bauernhöfen in den Vordergrund und soll noch möglichst lange weiter unterstützt werden. Mit einem Publikum das eigenen Angaben zufolge aus 234 Ländern stammen soll, ist da sicher noch eine Menge zu tun.

"In Sachen Spiel- und auch Bezahlaktivität erreicht 'Big Farm: Mobile Harvest' mit Abstand die höchsten Werte, die wir jemals gesehen haben.", erklärt Kai Wawrzinek, CEO und Gründer von Goodgame Studios, in der offiziellen Pressemitteilung. "Nachdem wir über das Jahr bereits die Umsätze unserer aktuellen Hits stabilisieren konnten, haben wir mit 'Big Farm: Mobile Harvest' nun wieder die Chance auf signifikantes Wachstum. Mich freut es besonders für unsere Mitarbeiter, die alle hart dafür gearbeitet haben diesen Meilenstein zu erreichen. Sie haben sich diesen Erfolg verdient und ich möchte allen danken, die bei uns geblieben sind und zu dieser tollen Kehrtwende beigetragen haben."