Square Enix plant Livestream-Überraschung zu Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XII: The Zodiac Age hat bereits mehr als eine Million Kopien ausgeliefert (digital und physisch) und Square Enix ist sehr zufrieden mit der Leistung ihres HD-Remasters. Um diese frohe Kunde zu feiern hat sich das Studio nun dazu entscheiden, nächste Woche Dienstag einen speziellen Livestream abzuhalten. Neben einigen ikonischen Szenen aus dem Spiel will der Entwickler Nachrichten bekanntgegeben, die "Fans von Final Fantasy XII: The Zodiac Age glücklich machen" sollen. Was das wohl bedeutet?

