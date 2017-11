Russland benutzt Videospiel-Screenshot als ''Beweisfoto'' für angebliche ISIS-Unterstützung der USA

Es ist eine unübliche und unverhoffte Werbung, die der Indie-Entwickler Byte Conveyor Studios in den letzten Tagen erlebte. Das russische Verteidigungsministerium nutzte Gameplay-Footage aus ihrem Spiel AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, um die Vereinigten Staaten von Amerika schwer zu belasten. Ein russischer Abgeordneter warf den Amerikanern vor die Terrororganisation ISIS zu unterstützen, was er unter anderem auf einem Screenshot aus dem Spiel zu sehen glaubte. Der Versuch wurde schnell auf den sozialen Medien entlarvt, was viel Häme, auch aus dem weißen Haus nach sich zog.

Quelle: The Washington Post.