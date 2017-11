Planet der Affen: Last Frontier erscheint nächste Woche auf der PS4

Das storygetriebene, narrative Abenteuer Planet der Affen: Last Frontier erscheint schon Anfang nächster Woche auf der Playstation 4. Entwickler Imaginati Studio hat den Titel für das PlayLink-Programm von Sony angefertigt, das uns die Steuerung des Titels mittels Smartphone erlaubt. Dadurch sollte es also möglich sein, Planet der Affen: Last Frontier gemeinschaftlich als Gruppe zu erleben, sobald das Spiel am 21. November erscheint. In einem Launch-Trailer stellt der Entwickler die Stimmung und Atmosphäre der Videospielumsetzung vor. Für PC und Xbox One erscheint das Spiel erst zu einem späteren, noch nicht näher benannten Zeitpunkt.