Update 1.1.0 für Pokken Tournament DX gelandet

Nintendo hat diese Woche ein neues Update für Pokkén Tournament DX veröffentlicht, das einige neue Features einführt. Das Highlight der kleinen Aktualisierung sind die Online-Teamkämpfe zwischen mehreren Trainern, ansonsten gibt es neuerdings Aufzeichnungen und Statistiken im Übungsmodus und beim freien Training. Abhängig von unserer Performance in den Gruppenkämpfen erhalten wir zudem spezielle Titel, mit denen wir unser eigenes Online-Profil schmücken dürfen. Nintendo hat außerdem an den Werten der verschiedenen Pokémon herumgeschraubt, mehr Details dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite des Entwicklers. Mit welchem Pokémon steigt ihr am liebsten in den Ring?