Blizzard stichelt EA auf Twitter

Sofern ihr die aktuellen Geschehnisse der Videospielwelt mitverfolgt werdet ihr sicher bemerkt haben, dass EA im neuesten Ableger des Star Wars-Franchise ein Pay-to-Win-nahes Echtgeld-Loot-System implementierte und dadurch viele Fans massig aufwiegelte. Das Thema befindet sich aktuell noch in der heißen Phase, da Star Wars Battlefront II offiziell erst am Freitag erscheint und die ersten Erfahrungsberichte Spieler polarisieren.

Diese aufregende und emotionale Kritik scheint vor allem Blizzard zu amüsieren, die sich online einen kleinen Scherz erlaubt haben und in die Sticheleien gegen Electronic Arts mit eingestiegen sind. In einer Reihe von Beiträgen auf Twitter erinnerte das Studio seine Fans daran, dass spielbeeinflussende Mechanismen, die spielerseitig lange Grinds oder das Zücken des Portemonnaies voraussetzen, kein Teil von Starcraft II seien:

"Anzahl an Stunden die ihr benötigt, um die komplette Starcraft II: Wings of Liberty-Kampagne freizuschalten: 0"

"Anzahl an Stunden die ihr benötigt, um IRGENDEINEN Koop-Kommandanten in Starcraft II freizuschalten: 0"

"Anzahl der Pay-to-Win-Mechaniken in Starcraft II: 0"

Als Blizzard auf der Blizzcon bekanntgab, dass Starcraft II: Wings of Liberty von nun an Free-to-Play-spielbar sein wird, erntete das Studio von vielen Fans durchaus positive Rückmeldungen. Aber so lustig diese überspitzte Reaktion auch sein mag, beim Konkurrenten geht es gerade alles andere als spaßig zu. Was haltet ihr von diesem Scherz?