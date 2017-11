Verschenkt Spiele auf der Xbox One

Wenn ihr Dienstleistungen und Distributionsplattformen wie Steam, Origin oder Battle.net nutzt, dann werdet ihr in der ein oder anderen Form sicher schon mitbekommen haben, dass es die Möglichkeiten gibt digitale Spiele an andere Nutzer zu verschenken - das ist nämlich nicht gerade neu. Doch in der Welt der Konsolen brauchen diese Prozesse manchmal etwas länger und so war dieses Feature bislang bei Microsoft, Nintendo und Sony kein Thema. Zumindest der Redmonder Konzern Microsoft hat sich nun dazu entschieden, das zu ändern. Mit einem Auge auf die Crossplattform-Unterstützung von Windows 10 entschied sich der Konsolenhersteller dazu, pünktlich zum US-amerikanischen Thanksgiving-Feiertag (und die profitablen Verkaufstage "Black Friday"/"Cyber Monday") die Schenken-Aktion auf der Xbox One einzufügen.

Mike Ybarra enthüllte diese Neuigkeit via Twitter: "[Falls ihr es nicht mitbekommen habt]: Schenken ist zu den Feiertagen für jeden verfügbar. Also los, schenkt mal wieder digital [...] #Xbox". Im Kaufbildschirm auf der Konsole gibt es nun deutlich gekennzeichnet eine Schaltfläche, auf der die "Als Geschenk kaufen"-Option angezeigt wird. Wählt ihr diese Option müsst ihr lediglich die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben, der den Code dann digital zugeschickt bekommt (das Spiel muss vom Empfänger manuell aktiviert werden, eine Rückgabe ist aktuell nicht möglich).

Es gibt außerdem einige weitere Regeln die ihr beachten müsst. Zuerst einmal dürfen rabattierte Titel innerhalb von einem Zeitraum von zwei Wochen nicht mehr als zweimal gekauft werden, außerdem ist der Code regional gebunden. Das bedeutet, dass man den Code in attraktiven Promotionen eines anderen Landes nicht billig einkaufen kann, um seinen Freunden hierzulande einen Gefallen zu tun. Außerdem wird damit vorgebeugt, dass Systeme wie die USK-Alterseinstufung und etwaige Steuer-Vorteile umgangen werden.