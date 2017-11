Dead Synchronicity erscheint nächste Woche auf Nintendo Switch

Fictiorama Studios hat kürzlich bekanntgegeben, dass ihr Adventure Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today ab dem 21. November auf der Nintendo Switch bereitsteht. Der Entwickler stellte zudem gesondert heraus, dass Spieler "dieselbe visuelle Qualität" erwarten dürfen, die auch die PC-Version bietet. Steuerungselemente und das Interface sind exklusiv für die Konsolen gefertigt worden, so der Entwickler. Im Spiel folgen wir der Geschichte von Michael, einem Mann der sein Gedächtnis verloren hat und nun entschlüsseln muss, wer er eigentlich ist. Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today erscheint ausschließlich digital im Nintendo eShop.