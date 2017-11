Rocket League für Nintendo Switch gelandet

Der Indie-Hit Rocket League ist ab sofort auf der Nintendo Switch verfügbar und erlaubt es uns, die verrückten Raketenautos nicht nur auf dem großen Bildschirm zu genießen, sondern sie auch überall hin mitnehmen zu können. Das Spiel nutzt die bereits etablierten Online-Saisons, alle bekannten Spieltypen und lässt zudem einige Nintendo-exklusiven Mutatoren in den Matches zu. In einer Reddit-Diskussion mit dem Entwickler hat der Psyonix-Graphics Engineer verraten, dass Rocket League im TV-Modus bei einer Auflösung von 1280x720 Pixeln läuft, die Erfahrung im Handheld-Modus jedoch nur dynamisch zwischen der 720p-Darstellung und 1024x576 Pixeln wechselt. Psyonix selbst ist mit dieser Performance nicht zufrieden und verspricht auch in Zukunft noch an Optimierungen zu arbeiten. Rocket League für die Switch ist ab sofort zum Preis von 19,99 Euro erhältlich.