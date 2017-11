Game Awards: Das sind die Game of the Year-Finalisten

Die Game Awards haben sich auch in diesem Jahr wieder zu einer breit aufgestellten Liste der besten Games von 2017 entschieden. Insgesamt 102 Spiele sind für die 28 Kategorien nominiert worden und Gamereactor war in diesem Jahr erstmals ebenfalls an der Entscheidungsfindung beteiligt. Die komplette Liste mit allen Nominierten findet ihr hier (dort könnt ihr übrigens auch selbst abstimmen), falls ihr nur potentiellen Preisträger der bedeutendsten Ehrung sehen wollt, können wir euch jetzt die Finalisten der Game of the Year-Kategorie vorstellen:

- Super Mario Odyssey

- Horizon: Zero Dawn

- Persona 5

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Playerunknown's Battlegrounds

Die Gewinner werden am 8. Dezember um 02:30 Uhr in der Game Award-Live-Show vorgestellt, die kostenlos über diverse Kanäle übertragen wird. Mehr Informationen über die Game Awards erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite. Unsere eigenen Spiele des Jahres küren wir wie gewohnt zum Ende des Jahres, doch wie sieht es mit euch aus? Findet ihr die gewählten Vertreter passend oder gäbe es Titel, die in eine Ehrung eher verdient hätten?