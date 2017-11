Fantastischer Live-Action-Trailer zu Star Wars Battlefront II am Start

EA muss gerade viel Kritik einstecken aber sie wissen einfach, wie man coole Werbevideos aufbereitet. Die große Veröffentlichung von Star Wars Battlefront II am Freitag wird von einem famosen Live-Action-Trailer begleitet, der die Rivalität des Imperiums gegen die Rebellen zur Schau stellt und uns einige neue Gesichter vorstellt. Ein Rebellenjunge und ein Mädchen des Imperiums tragen in einer weit entfernten Galaxie den alten Streit aus und ziehen zumindest uns damit sehr charmant in ihren Bann. Falls ihr handfestere Informationen über das Spiel lesen wollt, dann schaut euch ruhig unsere Kritik zum Spiel an. Dort erklärt Mike ausführlich mit welchen Erwartungen ihr dem Start des Spiels entgegenfiebern solltet.