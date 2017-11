Amazon sichert sich Rechte an Der Herr der Ringe-TV-Serie

Nach vielen Gerüchten kommt nun endlich eine offizielle Bestätigung: Amazon hat das Geschäft mit Tolkien Estate, Trust, HarperCollins und New Line unterzeichnet und sicherte sich somit die Rechte an einer TV-Serie basierend auf dem Der Herr der Ringe-Universum. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir nicht zwangsläufig eine Umsetzung bekommen werden, die den Titel Der Herr der Ringe trägt, vielmehr geht es bei diesem Geschäft um das erweiterte Universum von J.R.R. Tolkiens Romanen. Die Verantwortlichen hielten sich mit Details zurück, ein Zeitplan, der potentieller Cast oder ein Regisseur sind noch nicht in Planung. Fans sollten sich also noch einige Zeit lang gedulden. Die TV-Serie wird auf Amazon Prime übertragen werden.

Quelle: The Guardian.