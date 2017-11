Heute im GR-Livestream: Star Wars Battlefront II

Heute Morgen durften wir endlich unsere Gedanken und Eindrücke von Star Wars Battlefront II veröffentlichen und vielen Fans somit erklären, mit welchen Erwartungen sie sich dem neuen Spiel von Electronic Arts nähern sollten. Viele unserer internationalen Kollegen stimmen uns zu, dass der Mehrspieler ein echtes Fest ist, das Spiel insgesamt aber unter dem kaputten Fortschrittssystem und der nur mittelmäßigen Kampagne leidet. Viele Spieler fragen sich deshalb nun verständlicherweise, ob sie in das neue Battlefront investieren sollten und Gamereactor Live wird euch bei der Entscheidungsfindung unter die Arme greifen. In unserem heutigen Livestream werden wir uns zwei Stunden anschauen, welche Qualitäten das Spiel mit sich bringt. Wir werden in jeden Spielmodus ein bisschen reinschauen und euch somit einen guten Gesamteindruck vermitteln. Die Show startet wie gewohnt um 16:00 Uhr und verfolgen könnt ihr unseren Livestream zum Beispiel über unsere Liveseite.