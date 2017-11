Story-DLC-Serie zu This War of Mine bestätigt

Gestern vor genau drei Jahren erschien das interessante This War of Mine - ein Anti-Kriegsspiel, das mit seiner schonungslosen Darstellung der Verzweiflung im Belagerungszustand damals auch uns eine Weile lang beschäftigte. Pünktlich zum Geburtstag hat der polnische Entwickler 11 bit Studios am Dienstag das erste narrative Story-DLC veröffentlicht. Das anfängliche Kapitel namens Father's Promise versetzt uns in die Rolle von Adam, einem fürsorglichen Vater, der seine Tochter beschützen möchte und aus der belagerten Stadt und von dem Krieg entkommen muss. Diese Episode basiert auf dem Hörbuch-Drama des polnischen Autoren Łukasz Orbitowski.

Die Story-Serie vernachlässigt den starken Überlebenscharakter aus dem Hauptspiel, um sich auf das Erzählen der Geschichte zu konzentrieren. Father's Promise gibt es bereits zum schmalen Preis von 1,99 Euro, der Season Pass mit allen drei Episoden kostet 4,99 Euro. Das Hauptspiel wird aktuell auf Steam zum stark reduzierten Angebotspreis angeboten (3,79 Euro/ 80 Prozent reduziert) und lädt deshalb vor allem kritische Denker ein. Aktuell steht das Add On lediglich auf dem PC zur Verfügung, ob in Zukunft auch die anderen Plattformen in den Genuss der Zusatzinhalte gelangen, ist noch nicht bekannt.