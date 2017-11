For Honor: Saison Vier gestartet

Die vierte Staffel von For Honor ist seit gestern offiziell am Start. Unter dem Titel Order & Havoc führt der Inhalt den neuen Vier-gegen-Vier-Spielmodus Tribut, zwei frische Helden, ebenso viele unbekannte Karten und zusätzliche Anpassungsgegenstände ein. Sobald die Episode voranschreitet wird der Ranglisten-Spielmodus Dominion eingefügt werden, der zwei Teams aus je vier Spielern gegeneinander in die Schlacht ziehen lässt. Season Pass-Besitzern stehen die beiden Helden Aramusha und Shaman ab sofort zur Verfügung, alle anderen müssen sich noch bis zum 21. November gedulden und jeweils 15.000 Stahl blechen.