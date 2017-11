Cuphead-Fortsetzung wahrscheinlich

Studio MDHR hat sehr lang an Cuphead gefeilt, doch all die investierte Zeit scheint sich für die Entwickler offenbar gelohnt zu haben. Wie die Gebrüder Moldenhauer nun bestätigt haben, werden wir in der Zukunft mit Sicherheit noch mehr Cuphead zu Gesicht bekommen. Jared Moldenhauer, Mitbegründer des Studios, "garantierte" ein weiteres Spiel in einem Interview von IGN. Der Entwickler hat jedoch weder zeitlich eingegrenzt, wann wir mit der Fortsetzung rechnen dürfen, noch in welcher Form Cuphead zurückkehren wird: "Bei dem was wir als Nächstes angehen gibt es keine Zeit für eine Verschnaufpause oder einen [anderen] Gedanken."