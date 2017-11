DICE rudert zurück: Credit-Preise in Star Wars Battlefront II sinken

Star Wars Battlefront II muss sich momentan massiver Kritik stellen, denn das Actionspiel geht leichtfüßig mit der kontrovers geführten Loot-Box-Thematik um. In den letzten Tagen haben Spieler festgestellt, dass der Entwickler einige der ikonischsten Helden, wie Darth Vader und Luke Skywalker, hinter aufwendigen Anforderungen versteckt hat, für die Spieler teilweise bis zu vierzig Stunden lang intensiv spielen müssten (wenn sie ihre erspielten Credits nicht für andere Dinge ausgeben wollen oder nicht direkt zum Portemonnaie greifen wollen). Die "Rezeption" der Fans fiel derart negativ aus, dass Mitarbeiter des Studios sogar Todesdrohungen erhielten, weshalb sich das Studio nun reagieren musste.

DICE hat in einem Statement auf der offiziellen Firmenwebseite von EA enthüllt, dass die Preise für die Helden um bis zu 75 Prozent senken werden. Luke Skywalker und Darth Vader werden dann nur noch 15.000 Credits kosten, Emperor Palpatine, Chewbacca und Leia Organa je 10.000 Credits. Iden Iden wird derzeit für 5.000 Credits angeboten. Credits erhalten wir für das normale Spielen und alternativ für den Kauf mit echtem Geld.

Der Entwickler verspricht weiterhin intensiv auf die Stimmen der Fans zu hören und alle relevanten Systeme des Spiels entsprechend der Kundenwünsche anzupassen, um das Spiel "über die Zeit zu verbessern." Star Wars Battlefront II landet am Freitag auf PC, PS4 und Xbox One, ist aber bereits seit Anfang letzter Woche für Vorbesteller im Early Access spielbar. Unsere Kritik klärt euch darüber auf, was ihr vor dem Kauf beachten müsst und mit welchen Erwartungen ihr an den Titel gehen solltet.