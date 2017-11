Switch-Fassung von Rime in der Kritik

Am Wochenende haben wir die Nintendo Switch-Version von Rime gespielt und ausgiebig getestet. Unser Tester Stefan hat lange auf diese hybride Spielversion gewartet und wurde am Ende vor allem von den technischen Limitierungen und Problemen enttäuscht. Die Nintendo Switch ist den Anforderungen des mystischen Abenteuers nicht gewachsen und das spanische Entwicklerteam Tequila Works hat es nicht geschafft, eine passende Spielversion zu kreieren, weshalb wir keine Empfehlung für die Nintendo Switch-Version von Rime aussprechen können. In unserer Kritik argumentiert Stefan wieso ihr das Adventure auf der PS4, der Xbox One oder dem PC spielen solltet. Unten haben wir eigene Screenshots des Switch-Ports angehangen, auf denen ihr euch einen Eindruck der Entwicklungsergebnisse machen könnt.

Links seht ihr die Nintendo Switch--Version, rechts das Bild der Konsolen-Performance.