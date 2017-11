Heute im GR-Livestream: Need for Speed Payback

Die Kritiken von Need for Speed Payback dürften insgesamt deutlich unter den Erwartungen von Electronic Arts und Ghost Games liegen, was viele Fans bislang verunsicherte. Ist Payback wirklich ein Rückschritt für das Franchise, wie Kieran in seiner Kritik urteilte? Der beinharte Rennspiel-Fan Dóri aus der GRTV-Crew will das Urteil unseres Testers auf den Prüfstand stellen und wird sich in der heutigen Ausgabe von Gamereactor Live anschauen, was das neueste Need for Speed-Abenteuer wirklich unter der Haube hat. Um 16:00 Uhr startet der Livestream, ihr könnt über unsere sozialen Kanäle und über die Live-Seite zuschauen.