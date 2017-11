Hideo Kojima teilt mehr mystische Tweets zu Death Stranding

Hideo Kojima ist weit und breit vor allem als Vater der Metal Gear-Serie bekannt, doch mit seinem kommenden Projekt Death Stranding zieht der kreative Schöpfer mindestens ebenso häufig Aufmerksamkeit auf sich. Letzte Woche hat Kojima wieder etwas Mystisches auf seinen sozialen Medien geteilt, um irgendetwas anzudeuten... Bei Kojimas Beitrag handelt es sich um ein Bild, das zwei markante Hundemarken zeigt, die Norman Reedus wohl im Spiel tragen wird. Darauf ist die physikalische Formel für den sogenannten Schwarzschild-Radius ersichtlich - eine Gleichung der Relativität von Masse im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit. Unter bestimmten Bedingungen ließe sich damit offenbar berechnen, wie schwarze Löcher entstehen (wir sind uns allerdings nicht 100 prozentig sicher, ob wir das Prinzip richtig verstanden haben). Ein übernatürliches Setting für Death Stranding mit unterschiedlichen Dimensionen scheint in Anbetracht dieser Formel aber immer wahrscheinlicher. Was sind eure Gedanken dazu und könnt ihr uns erklären, was sich dahinter verbirgt?

Quelle: Reddit.