Baker-Demo von Indivisible angespielt

Lab Zero Games hat Ende 2015 ein Sidescrolling-Rollenspiel namens Indivisible auf Indiegogo finanzieren lassen, das Anfang des kommenden Jahres erscheinen soll. Wer einen kurzen Blick auf den Kalender wirft dürfte bemerken, dass es gar nicht mal mehr so lange hin ist, bis Unterstützer des Vorhabens mit der Auslieferung des Spiels rechnen dürfen und es wird daher höchste Zeit, dass wir uns das kleine Metroidvania-Abenteuer mal genauer ansehen. Anne hat das über das Wochenende getan und euch einige eigene Screenshots und einen ersten Eindruck von Indivisible mit auf den Weg gegeben. Schaut doch mal rein und lasst uns wissen, was ihr von diesem charmanten Abenteuer haltet.