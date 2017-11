Lonely Mountains: Downhill erreicht Finanzierungsziel

Das Berliner Entwicklerstudio Megagon Industries hat am Wochenende ihr drittes Spiel Lonely Mountains: Downhill finanziert bekommen. Das Duo warb auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter eine Summe von 35.000 Euro für die Realisierung einer Mountainbike-Downhill-Erfahrung, drei Tage vor Abschluss dieser schwierige Streckenabschnitt auf dem Weg zur Veröffentlichung erreicht worden. Einen genaueren Einblick in den Titel bekommt ihr auf den unteren Medien, oder in der kleinen Demoversion, die das Team jüngst veröffentlichte. Lonely Mountains: Downhill soll im kommenden Jahr für PC und Mac erscheinen, wenn auch ihr die Entwickler unterstützen wollt, könnt ihr das noch bis zum Mittwoch hier tun.