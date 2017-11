2017 sind bereits mehr als 6000 Spiele auf Steam erschienen

Valves Online-Service Steam ist mittlerweile aus der Gaming-Landschaft kaum noch wegzudenken und mit dieser Stellung kommen neue Herausforderungen und Verantwortungen auf das Unternehmen zu. Manche Studios nutzen die Größe der Plattform aus, um unfertige Software an die Spieler zu bringen und Valve hat alle Hände damit zu tun, einen gewissen Qualitätsstandard zu re-etablieren. Der Analyst Daniel Ahmad vom Marktforschungsunternehmen Niko Partners hat auf einem sozialen Medium erklärt, dass in diesem Jahr allein bereits mehr als 6000 Spiele auf Steam veröffentlicht wurden. Wie der Experte elaboriert entspräche diese Zahl beinahe der Summe aus all den PC-Veröffentlichungen, die im Zeitraum von 2005 bis 2015 auf Steam zustande gekommen sind - und das Jahr ist ja noch nicht mal vorbei. 1300 Titel wurden über das Steam Direct-Programm veröffentlicht, früher Steam Greenlight genannt. Das Direct-Programm ist erst im Juni an den Start gegangen... In Anbetracht dieser enormen Flut an neuen Spielen werden es kleinere Produktionen in Zukunft zweifellos schwieriger haben, von ihrem Publikum entdeckt zu werden, aber vielleicht tut Valve ja etwas dafür. Wie benutzt ihr Steam heutzutage?

Quelle: Games Industry.