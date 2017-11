Activision schließt Overwatch-Verfilmung nicht aus

Vor kurzem fügte Activision Tim Kiplin zum Team ihrer Consumer Products-Abteilung hinzu, die dafür zuständig sind, die Marken der Firma in Disney-artige Franchise zu verwandeln. Wie immer geht es dabei um Profit und deshalb werden neben dem ursprünglichen Medium der Spiele eventuell auch weitere Medienformate und Produktlinien genutzt. Als Kiplin auf eine mögliche Overwatch-Verfilmung angesprochen wird antwortet der Head of Consumer Products Group: "Das würden wir sehr gerne machen". Ein Call of Duty-Film sei für die Zukunft ja bereits in Planung.

Blizzard hat schon eine ganze Reihe von Kurzfilmen veröffentlicht, die das Universum von Overwatch weiter erkunden, nichtsdestotrotz fehlt dem Franchise ein Film in Spielfilmlänge. Ob Activision also einen animierten Film produziert? Mit einer solch großen Produktion sollten wir nicht in naher Zukunft rechnen, es zeigt jedoch dass Activision große, weitreichende Pläne für Overwatch hat. Würdet ihr gerne einen animierten Overwatch-Film sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Quelle: MCVUK.