Nintendo will bis April 2019 50 Millionen Switch ausliefern

Nintendo hat in den vergangenen Monaten mehrere Male beteuert, dass sie die Produktionsrate der Switch erhöhen wollen und nun haben wir die genauen Verkaufserwartungen der Firma in Erfahrung gebracht. Der japanische Konzern will in den nächsten 15 Monaten insgesamt 50 Millionen Einheiten ausliefern, ungefähr 2,5 Millionen Geräte monatlich. Aktuell liegen die Verkäufe in den Vereinigten Staaten bei etwas über zwei Millionen in vier Wochen, Nintendo hat also noch einiges vor sich. Hoffentlich erwarten uns im kommenden Jahr ebenso viele spannende Titel, wie im ersten Verkaufsjahr der Switch. Haltet ihr diese Vorstellungen für realistisch oder überzogen?

Quelle: Games Industry.