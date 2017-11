PSVR: Sony verschiebt The Inpatient und Bravo Team auf 2018

Sony hat auf seinen sozialen Medien bekanntgegeben, dass die zwei kommenden PSVR-Spiele The Inpatient und Bravo Team auf das nächste Jahr verschoben wurden. The Inpatient ist nun für den 24. Januar gelistet, Bravo Team soll erst am 7. März erscheinen. Als Gründe für diesen Verzug wurde angegeben, dass man den entwickelnden Teams zusätzliche Zeit geben möchte, um den Spielern die bestmögliche Erfahrung bieten zu können.