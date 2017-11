Tabletop-Prototyp zu Game & Watch gefunden?

Erinnert ihr euch noch an diese alten Game & Watch-Geräte von Nintendo aus den 1980er Jahren? Spiele wie Donkey Kong, Bomb Sweeper und Flagman liefen auf der dedizierten Handheld, der schon damals einen eigenen Bildschirm mitbrachte. Vor einigen Tagen haben ein paar Jungs aus Long Island, New York, die Tabletop-Variante der Game & Watch-Umsetzung von Flagman gefunden und damit in der Netzgemeinde für Aufsehen gesorgt. Die klobige Apparatur ist offensichtlich ein Prototyp und ihr könnt euch auf Youtube ein eigenes Bild davon machen. Der oder die Nutzering Floopy Noops hat sich mit diesem Video an die Öffentlichkeit gewendet, um mehr Informationen zu dem Gerät in Erfahrung zu bringen. Falls ihr also mehr darüber wisst, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Habt ihr noch ein altes Game & Watch im Keller zu liegen?