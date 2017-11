Noctis aus Final Fantasy XV kommt zu Tekken 7

Auf dem Tekken World Tour-Finale in San Francisco hat Bandai Namco einen brandneuen Charakter für ihr Kampfspiel Tekken 7 enthüllt. Noctis Lucis Caelum, der königliche Erbe aus Final Fantasy XV, wird ein Teil des dritten Kämpfer-DLCs werden, das im nächsten Jahr erscheint. Mit dem Königsschwert wird der rebellische Prinz in den Ring steigen, auf den unten eingefügten Medien-Assets seht ihr Noctis in Aktion. Werdet ihr den Protagonisten aus Final Fantasy XV spielen, sobald er zu Tekken 7 kommt?