Decksplash aufgrund mangelnder Spielerzahlen eingestellt

Vorletzte Woche startete Entwickler Bossa Studios eine Initiative, die vielerorts für Aufsehen gesorgt hat. In einer einwöchigen, kostenlosen Probezeit sollte das Interesse über die Zukunft vom Skateboard-Spiel Decksplash entscheiden. Mindestens 100.000 Leute sollten im determinierten Zeitraum in das Spiel schauen, um dem Entwickler verstehen zu geben, dass der Titel eine Zukunft hat und nicht nur für die Hardcore-Community geeignet ist. Das "Tony Hawk trifft auf Splatoon", wie es die Entwickler nennen, hat in der Bewährungszeit jedoch nur etwas über 50.000 Spieler angezogen und damit das selbst gesetzte Ziel nicht erreicht. Bossa Studios hat deshalb die Konsequenzen gezogen und die Entwicklung von Decksplash eingestellt; noch bevor sie überhaupt richtig begann. Eine Nachricht auf der offiziellen Website lautet wie folgt:

"Leider hat Decksplash sein Ziel nicht erreicht und so wird die Produktion des Spiels nun gestoppt.

Uns war bewusst, dass 100.000 ein großes Ziel ist, doch es war der einzige Weg uns im Klaren darüber zu werden, ob das Spiel sowohl für euch, als auch für uns auf lange Sicht umsetzbar ist. Nun haben wir die Antwort.

Wir möchten euch für eure Unterstützung während der kostenlosen Woche bedanken und euch wissen lassen, dass es zwar das Ende unserer Geschichte ist, wir jedoch trotzdem froh sind, sie mit euch geteilt zu haben.

Das Team das an Decksplash arbeitete wird sich nun anderen Projekten widmen und das im vergangenen Jahr gesammelte Wissen dafür benutzen, um ein noch besseres Spiel zu entwickeln.

Wir bei Bossa Studios glauben daran, dass der einzig richtige Weg Videospiele zu entwickeln, der des schnellen Scheiterns ist, um somit zu größeren, besseren Projekten weiterzuziehen - ohne Zeit in ein Projekt zu investieren, das keine Zukunft besitzt.

Vom gesamten Decksplash-Team also ein danke, danke für eure Unterstützung und wir werden euch bei unserem nächsten Abenteuer wiedersehen!

Alles Liebe, Decksplash."