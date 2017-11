EA denkt über Verzicht jährlicher FIFA-Veröffentlichungen nach

In einem Interview mit Bloomberg gestand Electronic Arts-CEO Andrew Wilson, dass der Publisher darüber nachdenke, sich von einem jährlichen Release der großen Sporttitel weg zu bewegen. Wilson erklärte im Gespräch,dass das Unternehmen den koreanischen und chinesischen Markt als Vorbild ansieht, bei dem alle vier Jahre sogenannte "Code Drops" in Verbindung mit Updates zum Spiel hinzugefügt werden. Setzt man dieses Konzept für unseren Markt um und würde Spielen, wie Madden und FIFA weniger, jedoch weitaus bedeutendere Updates geben, so wäre dies das Ende der jährlichen Veröffentlichungen. Ob sich das Konzept tatsächlich umsetzt ist eine andere Sache, zumindest scheint es so, als würde EA seine Alternativen betrachten.