The Inner World: Der letzte Windmönch erscheint Ende November für iOS und Android

Studio Fizbin und Publisher Headup Games bestätigten am Freitag den Erscheinungstermin für die mobilen Umsetzungen ihres neuen Point&Click-Adventures The Inner World: Der letzte Windmönch. Die portablen Versionen der Flötennase Robert, seiner Freundin Laura und der verwirrten Taube Hack dürfen Fans ab dem 22. November überall mit hinnehmen. Zum Preis und den Systemanforderungen hat sich der Entwickler noch nicht geäußert. Wie wir das Abenteuer der drei Helden fanden, das erklärt euch Anne in ihrer Kritik.