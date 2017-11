Teslagrad erscheint im Dezember für die Switch

Das norwegische Indie-Studio Rain Games haben ihren ersten Titel Teslagrad bereits auf einer Vielzahl von Plattformen (inklusive PC, Playstation 3, Playstation 4, PS Vita, Wii U und Xbox One) veröffentlicht, doch bis heute ist die Wii U-Version die Umsatzstärkste von allen. Am 7. Dezember erscheint das Spiel zum Preis von 14,99 Euro nun auch für die Nintendo Switch. Zusätzlich plant Rain Games für die Zukunft ihren aktuellen Titel World to the West ebenfalls für die Switch zu veröffentlichen.