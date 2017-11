Gerücht: Schlechte Arbeitskonditionen bei CD Projekt Red

Im vergangenen Monat trübten anonyme, negative Nutzer-Reviews von ehemaligen Mitarbeitern auf der Arbeitsverhältnis-Vergleichswebseite Glassdoor das Erscheinungsbild des Witcher-Entwicklers CD Projekt Red. Der Youtuber YongYea veröffentlichte passend dazu ein langes Video und bezog sich darin auf zwei private Quellen (beide wurden von ihm verifiziert). Das polnische Entwicklerstudio soll unter einem chaotischen Management leiden und noch spät in der Entwicklungszeit Veränderungen vornehmen. Zudem machen die Quellen auf den Fakt aufmerksam, dass Cyberpunk 2077 nicht einmal ansatzweise bereit für eine Veröffentlichung sei (2020 wird von den Quellen als realistisch angesehen). Zudem befänden sich Umfang und Design des Projekts noch immer im Wandel.

Hierbei wollen wir festhalten, dass YongYeas Berichte auf die Erfahrungen ehemaliger Mitarbeiter beruhen. Zwar sind diese als Ex-Mitarbeiter verifiziert, nichtsdestotrotz sollten ihre Geschichten lediglich als eine Perspektive zum ganzen Thema angesehen werden. Bereits im Oktober antwortete CD Projekt Red auf Kritik zur schlechten Arbeitsmoral und den schwachen Arbeitsbedingungen, auch vor diesen Hintergrund sollte das Statement in Bezug gesetzt werden.

CD Projekt Red ist ein wachsendes Studio in Polen - einem Land, dass sich noch immer in der Aufbauphase der Spieleentwickler-Szene befindet. Anfängliche Schwierigkeiten werden in diesem Stadium in einem gewissen Grad erwartet. Für viele westliche Entwickler könnte das ein kultureller Schock sein, selbst wenn es CD Projekt Red bisher immer geschafft hat, konstante Qualität abzuliefern. Leider ist es in der Gaming-Branche zudem üblich, Mitarbeiter lose auszuwechseln und in der finalen Entwicklungsphase extrem hohe Anforderungen an die eigenen Angestellten zu stellen ("Crunching") - das sieht man damals wie heute bei vielen international erfolgreichen Studios weltweit. Das mag sicher nicht ideal sein, doch das ist die gängige Praxis. Wenn CD Projekt Red jedoch auch auf lange Sicht erfolgreich sein möchte, muss das Studio die mutmaßlichen Probleme bewältigen.

Der The Witcher 3-Komponist Marcin Przybyłowicz erklärte derweil online, dass es großartige Informationen zu Cyberpunk 2077 gebe und dass sich Fans von den schlechten Gerüchten nicht verunsichern lassen sollen. Klingt das nicht ein bisschen nach Schadensbegrenzung? Was haltet ihr von der ganzen Sache?