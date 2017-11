Heute im GR-Livestream: Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds

Heute werden wir noch einmal in Horizon: Zero Dawn zurückkehren, genauer gesagt in das The Frozen Wilds-DLC. Das hat unserer Anne in ihrem Test ja ziemlich gut gefallen und scheint eine echte Bereicherung für Fans zu sein. Der Horizon-Liebhaber Ricardo hat sich dazu bereiterklärt den heutigen Livestream zu betreuen, macht euch also auf viele Gespräche zu den potentiellen Spielen des Jahres gefasst. Um 16:00 Uhr wird er loslegen, hier gelangt ihr zu unserer Liveseite. Seid dabei und begleitet uns auf unserer Reise durch das Land der Banuk, die vor einer schrecklichen Gefahr stehen.