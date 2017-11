Nexon kauft Pixelberry Studios

Der koreanische Entwickler und Publisher Nexon hat ein rekordverdächtiges drittes Quartal gehabt, das im Vergleich zum Vorjahr um satte 36 Prozent anstieg. Die Haupteinnahmequellen sind Dungeon&Fighter und FIFA Online 3, ebenfalls nicht ganz unbeteiligt sind starke Wechselkurse. Nexons Beziehung zu EA hat sich für beide Parteien als sehr lukrativ herausgestellt, hat das Studio bereits Need for Speed: Edge und Titanfall Online für den asiatischen Raum veröffentlicht. Eine Einigung für FIFA Online 4 wurde ebenfalls bestätigt.

"Nexon hatte ein weiteres sehr starkes Quartal mit konstant wachsender Leistung in unseren Kerngeschäften.", so Präsident und CEO von Nexon, Owen Mahoney, "Langlebige Erfolge wie MapleStory und Dungeon&Fighter, sowie das [souveräne] FIFA Online 3 und FIFA Online 3 M validieren unser Modell, mit dem wir seit Jahren und Jahrzehnten Spiele machen."

Nexon wird aufgrund der starken Bilanz zukünftig auch stärker in die westlichen Märkte eintauchen und hat dazu das kalifornische Entwicklerteam Pixelberry Studios gekauft. Der "führende Entwickler in interaktivem, narrativen, mobilen Spielen" hat bislang an Titeln wie Choices: Stories You Play und High School Story gearbeitet.

"Pixelberry ist der Knotenpunkt zwischen Storytelling und Spielen und bringt interaktive Fiktion zu einem komplett neuen Publikum, die sich nie zuvor als Spieler gesehen haben.", erklärt Oliver Miao, CEO von Pixelberry Studios in der Pressemitteilung. "Nexon ist die perfekte Wahl für unsere vereinte Vision, eine neue Kategorie von mobilen [Story-Spielen] anzuführen [...]."