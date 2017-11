Demo von Little Nightmares landet auf PS4 und Xbox One

Tarsier Studios' atmosphärischer Puzzle-Plattformer Little Nightmares erschien Ende April auf der PS4, dem PC und der Xbox One und seit heute sind Spieler in der Lage, einen kostenlosen Vorgeschmack auf das gruselige Kinderspiel zu erhaschen. Im Playstation-Network und auf Xbox Live steht ab sofort eine Demoversion von Six' Abenteuer zum Download bereit und es gibt sogar noch mehr Infos für Fans von Bandai Namcos kleinem Titel: Der zweite DLC "Der Unterschlupf" wurde am Abend veröffentlicht. Darin werden wir auf etwas komplexere Rätsel mit den Nomen stoßen. Der dritte und finale Zusatzinhalt ist für den 10. Februar 2018 geplant, mehr Infos zu Little Nightmares bekommt ihr in unserer Kritik.