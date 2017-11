Bluehole enthüllt Ascent: Infinite Realm

Das koreanische Entwicklerhaus Bluehole Studio (Tera, Playerunknown's Battlegrounds) und der Publisher Kakao Games (Black Desert Online) haben gestern einen neuen Titel namens Ascent: Infinite Realm (kurz A:IR) vorgestellt. Das sehr hübsch anmutende MMORPG soll bereits im nächsten Jahr auf dem PC erscheinen. Ascent: Infinite Realm wurde auf der koreanischen Gaming-Messe G-Star vorgestellt und dort bereits mit einer westlichen Veröffentlichung versehen. Das Setting des Rollenspiels beinhaltet hochtrabende Fantasie-Themen mit Steampunk-Elementen, was uns unweigerlich ein wenig an Final Fantasy XV erinnert. Was das Gameplay bisher angeht, werden Spieler sowohl an Land als auch in der Luft spielen und kämpfen können. Anpassbare Flugschiffe und die Möglichkeit eigene Quests zu erschaffen wurde besprochen, beworben aktiv beworben wurde zudem die PVP-Komponente, die Fraktionskriege in der Luft und Auseinandersetzungen mit Mecha-Panzern auf dem Boden erlaubt.