Spricht Obsidian über eine Neuankündigung?

Das kalifornische Entwicklerstudio Obsidian Entertainment hat vor kurzem einen interessanten Beitrag auf ihren sozialen Medien veröffentlicht, der schnell großes Interesse nach sich zog. Es handelt sich dabei um eine Liste mit Spielen, an denen sie über die Jahre hinweg gearbeitet haben, gefolgt von einem Eintrag, der nur aus Fragezeichen besteht. Was hinter der Aktion steckt und was es mit dem Platzhalter auf sich haben könnte, darüber spekulieren und diskutieren die Fans noch immer. Viele der IPs stehen Obsidian nicht allein zur Verfügung, doch die Aufzählung beinhaltet einige markante Marken, die theoretisch eine Fortsetzung bekommen könnten. Das Portfolio ist andererseits auch umfangreich genug, um etwas gänzlich Neues vorzustellen. Habt ihr eine Vorstellung, woran Obsidian arbeiten könnte?

"Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Neverwinter Nights 2

Alpha Protocol

Fallout: New Vegas

Dungeon Siege III

South Park: The Stick of Truth

Pillars of Eternity

Armored Warfare

Pathfinder Adventures

Tyranny

Pillars of Eternity II: Deadfire

???"