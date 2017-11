Destiny 2 bekommt 4K und HDR im Dezember auf den Konsolen

Bungie wurde in letzter Zeit häufig gefragt, ob PS4 Pro und Xbox One X-Spieler in Zukunft optische Verbesserungen in Destiny 2 erwarten dürfen, aber bislang war das Studio in den Antworten immer sehr vage. Offenbar haben sie nur auf den richtigen Moment gewartet, denn in der Nacht kündigte der US-amerikanische Entwickler ein neues Update an, das zusammen mit der ersten Story-Erweiterung Fluch des Osiris am 5. Dezember erscheint und visuelle Verbesserungen auf die Konsolen bringen wird. Interessanterweise werden beide Playstation 4-Versionen, sowie die Xbox One S und natürlich die neue One X in der Bekanntmachung erwähnt. Konkret geht es wohl um die Implementation von HDR, "adaptivem 4K" für die Playstation 4 Pro und "echtem 4K" für die One X.