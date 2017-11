Star Wars Battlefront II erhält kostenlose Erweiterung im Dezember

Als Electronic Arts und DICE endlich Star Wars Battlefront II auf der EA Play-Konferenz der diesjährigen E3 enthüllten, waren einige von uns ziemlich überrascht als es plötzlich hieß, dass das Spiel keinen Season Pass bekommen würde. Stattdessen würde der Entwickler in Zukunft kostenlose Updates veröffentlichen. Wie wir nun erfahren haben, müssen wir darauf wohl nicht mal mehr allzu lange warten.

Das erste Update erscheint bereits am 5. Dezember und lässt uns zwischen beiden Fraktionen wählen: Die erste Ordnung oder den Widerstand. Beide Seiten erhalten verschiedene Herausforderungen, die mit Fraktions-spezifischen Items als Belohnung locken. Zusätzlich wurde uns gesagt, dass der Fortschritt unserer Fraktion im Spiel wiedergespiegelt werden soll, wie genau das jedoch ablaufen soll, wissen wir bisher noch nicht.

Nun zu den großen Neuigkeiten, denn der 13. Dezember wird sowohl Einzel- als auch Mehrspielerfans erfreuen. An jenem Tag werden Finn und Captain Phasma veröffentlicht und können via In-Game-Währung gekauft werden. Die Seite die durch die meisten abgeschlossenen Herausforderungen die Oberhand gewinnt, wird mit einer spezialen Loot-Kiste, in der jede Menge mächtiger Upgrades für Finn oder Phasma stecken, belohnt.

Und auch das ist EA noch nicht genug. Da in derselben Woche die Premiere zu "Die letzten Jedi" in den internationalen Kinos anläuft, möchten uns die Entwickler mit einer Wagenladung neuer Inhalte begrüßen. Mit Crait bekommen wir eine neue Planetar-Karte, eine frische Starfighter Assault-Map über D'Qar, Zugang zu Lintras RZ-2 A-Flügler als Heldenschiff und eine geheime neue Fähigkeit für Poe Damerons T-70 X-Flüger. Das große Highlight ist jedoch zweifelsohne die Geschichtserweiterung, deren Beschreibung wohl ins Spoiler-Teritorium fällt.

Iden Versios Abenteuer wird mit der Erweiterung "Auferstehung" fortgeführt. Hierbei erhalten wir die Kontrolle über Versio und bekommen einen Einblick in die Zeit, als die erste Ordnung an die Macht erlangte. Eine schöne Überraschung für all diejenigen, die damit gerechnet haben lediglich neue Inhalte für den Multiplayer-Aspekt des Spiels zu erhalten. Was denkt ihr zu all diesen Bemühungen? Hören sich diese ganzen Pläne vielversprechend an oder hattet ihr euch mehr erhofft?