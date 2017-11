ID@Xbox will ''persönliche Beziehungen'' mit Entwicklern aufbauen

Vor einiger Zeit haben wir in Stockholm mit dem Direktor der ID@Xbox Europa-Initiative, Agostino Simonetta, über die europäische Videospielentwicklung gesprochen. Im Gespräch erfuhren wir auch, wie Microsoft diesen Indie-Studios helfen kann: "Wir haben in den letzten drei, vier Jahren viel Arbeit bei ID[@Xbox] geleistet und in Europa haben wir stets versucht, eine persönliche Beziehung mit der entwickelnden Community aufzubauen. Ich bin davon überzeugt, dass eine Plattform eine persönliche Verbindung mit unseren Partnern benötigt." erklärte uns Simonetta.

"Man kann nicht einfach im Büro sitzen und den Leuten E-Mails schreiben.", fuhr er fort. "Im unabhängigen Sektor ist es sehr, sehr wichtig, einen persönlichen Draht zu den Leuten aufzubauen, sich gegenseitig kennenzulernen und sich zu vertrauen. Ich glaube in diesem Jahr war das eines der wichtigsten Dinge, die wir europaweit [...] unternommen haben. Für eine Plattform ist es ein Leichtes, sich zu verstecken oder zu verschwinden und nur generische Xbox-Spiele vorzustellen, die die Leute nutzen können. Doch das ist nichts was wir tun wollen und wahrscheinlich ist das einer der Schlüssel unseres Erfolgs hier bei ID." Was haltet ihr von Simonettas Ansatz?