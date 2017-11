Humvee klagt gegen Activision

Einem aktuellen Bericht von Reuters zufolge sollen die Hersteller der Humvee-Militärfahrzeuge eine Anklageschrift gegen Activision Blizzard ausgefüllt haben, in denen sie das Unternehmen beschuldigen Millionen US-Dollar mit der unerlaubten Vervielfältigung ihrer Markenrechte eingenommen zu haben. AM General LLC behauptet Activision habe die entsprechenden Vehikel prominent in ihrer Call of Duty-Serie platziert und außerdem lizenzierte Fan-Artikel in Spielzeugen und Büchern veröffentlicht, ohne sich die entsprechenden Rechte zu sichern. Activision-Sprecher Mary Osako bestreitet jedoch einen Rechtsstreit. Ein Repräsentant von Humvee sagt weiterhin, dass der Erfolg von Call of Duty "einzig und allein" darauf zurückgehe, dass "AM General und Konsumenten getäuscht [und in den] Glauben versetzt wurden, dass AM General die Spiele lizenziert [habe], irgendwie mit der Erstellung der Spiele in Verbindung stehe oder sogar daran beteiligt gewesen sei."