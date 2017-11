Warframe-Erweiterung Ebenen von Eidolon schlägt am 14. November auf Konsolen ein

Digital Extremes hat diese Woche bestätigt, dass die neue Warframe-Erweiterung Ebenen von Eidolon am 14. November für Playstation 4 und Xbox One erscheint. Auf dem PC ist der Inhalt bereits seit dem letzten Monat erhältlich, jetzt steht also endlich auch der Konsolen-Release an. Ebenen von Eidolon führt größere und offenere Gebiete in das Free-to-Play-Hauptspiel ein. Es wird eine soziale Hub-Gegend namens Cetus für bis zu 50 Spieler geben, auf dem tagesabhängig unterschiedliche Aktivitäten stattfinden. Mehr Informationen findet ihr im neuen Highlight-Trailer: