Die Operation White Noise-Karte für Rainbow Six: Siege enthüllt

Kürzlich wurde der Name der nächsten Operation für Ubisofts Rainbow Six: Siege bekannt gegeben. Operation White Noise spielt in Korea und im neuen Trailer seht ihr die Karte mit dem Namen Mok Myeok Tower.

"In Operation White Noise steigt ihr in den High-Tech Kommunikationsturm Mok Myeok und beendet die Korruption," heisst es in der kurzen Videobeschreibung.

Im Trailer erlebt ihr die Karte in Action und es wird sicher am 9. November noch weitere Infos zu Operation White Noise geben, denn dann findet das Pro League Finale in Brasilien statt.