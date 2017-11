Wir haben schon im August über ein neues Ubisoft-Studio in Stockholm berichtet, dass von dem früheren Studio Manager bei EA DICE - Patrick Bach - geleitet wird. Wir haben kürzlich mit dem neuen Managing Director und seinem Gegenstück bei Massive - David Polfeldt - gesprochen. Wir haben nach der generellen Philosophie des Studios gefragt und Bach hat erzählt, die Anwort wäre nicht so einfach.

"Ich denke es gibt da einige Gründe," sagte er. "Ich bin schon für einige Jahre in dem Geschäft, ich denke 17 Jahre, 18... und für mich war der Start von etwas neuem, ein Studio von Null aufzubauen, eine großartige Gelegenheit. Und dazu noch mit Ubissoft zusammenzuarbeiten, von denen ihr wisst, dass sie einer der größten Publisher der Welt sind. Ihr Fokus liegt auf Kreativität, sie machen fantastische Spiele und sie sind generell sehr offen für neue Möglichkeiten in der Gaming-Welt und ich denke das passt hervorragend zu meiner Vision großartige Erfahrungen zu erschaffen. Für mich war es also eine goldene Gelegenheit etwas neues von Grund auf zu erschaffen und nach höchster Kreativität zu streben, für mich ist also ein Traum wahr geworden."

